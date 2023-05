Wird Zweibrücker Privatstraße an diesem Mittwoch abgesperrt?

Gespannt blicken die Anwohner der Zweibrücker Siebenpfeifferstraße dem Mittwoch, 3. Mai, entgegen. Macht der Mann aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis, der die Privatstraße für 2500 Euro bei einer Auktion ersteigert hat, seine Drohung wahr und riegelt die Wohnstraße an diesem Tag ab? Zum Artikel

Deutschlandtickets noch nicht vollständig ausgeliefert

Wer sein Deutschlandticket noch nicht erhalten hat, soll sich beim RNV melden. Das schreibt das Verkehrsunternehmen auf Twitter, da noch nicht alle Kunden ihre neuen Fahrkarten erhalten haben. Verlinkt wird auf ein Online-Formular. Zum Artikel

Tierethiker zu Pferdesport: „Urvertrauen des Tieres wird missbraucht“

Im April starben bei einem Hindernisrennen in England drei Pferde nach Stürzen. Beim Maimarkt-Reitturnier in Mannheim kam 2022 ein Springpferd zu Tode. Unglücke, die viele Menschen in ihrer Einstellung bestärken, dass Pferde nicht im Sport zum Einsatz kommen sollten. Oliver Wehner sprach darüber mit dem Landauer Tierethiker Björn Hayer. Zum Artikel

Pfälzer Promis: Woher genau kommen eigentlich unsere Berühmtheiten?

Die Pfalz ist bekannt für ihren Wein und eine deftige Küche. Doch auch die eine oder andere Berühmtheit kommt aus der Region. Wen Sie davon kennen sollten. Zum Artikel

Flucht aus DDR: So schaffte es ein Haßlocher über die Grenze

„Eingesperrt wie in einem großen Käfig“: So fühlte sich ein 22-Jähriger in der DDR Anfang der 1960er-Jahre. Wie er dem Regime entkam, seine große Liebe traf und in Haßloch eine neue Heimat fand. Zum Artikel

Boris Palmer kündigt einmonatige Auszeit im Juni an

Nach seinem Parteiaustritt meldet sich Tübingens Oberbürgermeister Palmer erst mal krank. Jetzt legt er zusammen mit der Stadt einen Plan für die nächste Zeit vor. Zum Artikel

Meinung: Eine längere Wahlperiode ist Unsinn

In einer Zeit, in der viele Bürger mehr Mitwirkungsrechte fordern, sollen sie seltener wählen dürfen? Das ist keine gute Idee, meint unser Berlin-Korrespondent Winfried Folz. Zum Artikel

Bundestag: Wahltermin nur alle fünf Jahre?

Bundestagswahlen könnten künftig in der Regel nicht mehr alle vier, sondern alle fünf Jahre stattfinden. Ihre Sympathie für eine längere Wahlperiode des Bundestages hatten die Unionsparteien in den vergangenen Jahren immer wieder bekundet. Zum Artikel

Klimaaktivisten loben Treffen mit Wissing

Weiter könnten die Positionen kaum auseinanderliegen - nun kam es zum Gespräch. Der Verkehrsminister traf Vertreter der Letzten Generation. Ein Folgetermin ist bereits vereinbart. Zum Artikel

Warum der Verschluss an der Plastikflasche einfach nicht mehr abgeht

In Europa soll weniger Plastikmüll in der Umwelt landen. Aus diesem Grund hat die EU eine Richtlinie erlassen, in der auch Kleinteiliges geregelt wird. Das kommt nicht nur gut an. Zum Artikel