Ein unter Drogeneinfluss stehender Mann aus Saarbrücken hat in der Nacht auf Sonntag für einen Ausnahmezustand auf der Saarbrücker Westspange (A620) gesorgt, die für zwei Stunden voll gesperrt werden musste. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, fuhr der 34-Jährige, der keinen Führerschein besitzt, zunächst zweimal auf ein vor ihm fahrendes Auto auf, stieg aus, zog dann die Fahrerin durch das geöffnete Fenster an den Haaren und attackierte sie mit Faustschlägen, bis die Frau aus ihrem Wagen flüchtete und auf der Fahrbahn laut um Hilfe schrie. Der 34-Jährige habe daraufhin auch zwei nachfolgende Verkehrsteilnehmer angegriffen, die auf das Geschehen aufmerksam wurden – bis er den Polizeiangaben zufolge auf die Gegenfahrbahn wechselte, wild gestikulierend mehrere Fahrzeuge anhielt und wahllos gegen Autos trat. Einem 35-Jährigen Saarbrücker sei es schließlich gelungen, den Angreifer bis zum Eintreffen der Polizei auf dem Boden zu fixieren.

Bei dem Vorfall wurde die Frau, die der Täter zuerst attackiert hatte, leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Weitere Verkehrsteilnehmer wurden ebenfalls leicht verletzt, mussten aber nicht medizinisch behandelt werden. Sieben Fahrzeuge wurden durch die Fußtritte beschädigt. Der Täter musste eine Blutprobe abgeben, gegen die er sich laut Polizei heftig wehrte. Weil für Außenstehende von dem Mann in seinem drogenbeeinflussten Zustand eine erhebliche Fremdgefahr ausgegangen sei, wurde er laut Polizei „in einem entsprechenden Krankenhaus“ untergebracht. Den 34-Jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen.