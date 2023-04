Der deutsche Eishockey-Superstar Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in den NHL-Playoffs einen wichtigen Auswärtssieg eingefahren. Am Sonntag (Ortszeit) setzten sich die Oilers mit 5:4 (0:3, 3:0, 1:1) nach Verlängerung bei den Los Angeles Kings durch und glichen die Best-of-seven-Serie zum 2:2 aus. Nachdem die Oilers ihr erstes Heimspiel in den Playoffs der nordamerikanischen Eishockey-Liga verloren hatten, haben sie sich nun den Heimvorteil zurückgeholt.

Ein Erfolgsgarant war dabei auch Draisaitl: Der 27-jährige Angreifer traf nach einer schwächeren dritten Partie zweimal, durch einen Doppelpack glich Draisaitl die Partie im zweiten Drittel zum 3:3 aus. Zudem bereite der gebürtige Kölner zuvor den 1:3-Anschlusstreffer vor. Zach Hyman gelang in der elften Minute der Verlängerung der Siegtreffer für die Oilers. Die Serie wechselt nun wieder zurück nach Edmonton, wo am Dienstag (Ortszeit) die fünfte Partie ansteht.