Einen vermeintlichen Einbruch meldete am späten Dienstagabend ein aufmerksamer Anwohner in Ludwigshafen. Er hatte kurz vor Mitternacht fünf Personen dabei beobachtet, wie sie mit einem Brecheisen die Tür einer Bäckerei in der Bismarckstraße aufhebelten. Die mit mehreren Streifenwagen angerückte Polizei klärte den Sachverhalt schnell auf. Laut Polizei war die Tür zur Bäckerei zugefallen und der Schlüssel steckte von innen. Die so ausgesperrten Mitarbeiter hatten sich sich nicht anders zu helfen gewusst, als die Tür aufzubrechen.