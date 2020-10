Ein Einbrecher hat sich in Bad Neuenahr-Ahrweiler von einer zugehenden Schiebetür fangen lassen. Die Polizei berichtet: Der Mann und ein Komplize wollten in der Nacht auf Montag in einer Passage in Geschäftsräume einsteigen, doch dabei wurden sie von Zeugen entdeck. Also rannten die Kriminellen davon – und für den ersten der beiden gab die automatische Schiebetür den Weg nach draußen auch bereitwillig frei. Als der andere ankam, schloss sie sich aber schon wieder. Weshalb der Fliehende gegen die Scheibe rummste und stürzte. Die Passanten hielten ihn daraufhin fest, bis die Polizei da war. Die hat bei der Suche nach dem Komplizen dann in der Nähe einen BMW aufgespürt, in dem sie neben zwei weiteren Verdächtigen auch auffällig viel Bargeld fand.