Ein Autofahrer ist am Freitagnachmittag auf der B9 bei Schwegenheim von den Insassen eines anderen Fahrzeugs attackiert worden. Laut Polizei gab es wohl Unstimmigkeiten beim Einfädeln zwischen den Lenkern zweier Autos, eins davon ein mit vier Personen besetzter Opel. Dessen Fahrer habe daraufhin das andere Auto ausgebremst, drei Leute seien ausgestiegen und hätten mit den Händen und später mit einem Gegenstand auf das Auto des Kontrahenten eingeschlagen. Dem Fahrer sei es gelungen loszufahren, der Opel habe ihn allerdings verfolgt und mehrmals ausgebremst. Die mittlerweile alarmierte Polizei konnte den Opel schließlich auf Höhe Wörth aus dem Verkehr ziehen. Der 33 Jahre alte Fahrer habe keinen Führerschein gehabt, so die Polizei, die anderen drei im Auto seien betrunken gewesen. Am Auto des anderen Fahrers seien Schäden an der Windschutzscheibe und an der Motorhaube entstanden.