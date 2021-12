Die Polizei hat am Freitagabend in Ubstadt-Weiher einen 44-jährigen Mann festgenommen, der für den Brand in einem Wohnhaus am selben Tag verantwortlich sein soll. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Die Wohnung brannte am Freitagnachmittag vollständig aus und ist vorerst unbewohnbar. Das Feuer war offenbar in einem Zimmer im Erdgeschoss gelegt worden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hatte mit einem Hubschrauber nach dem Mann gefahndet. Gegen 18.40 Uhr wurde er dann in der Kolpingstraße festgenommen. Er wird am Wochenende dem Haftrichter vorgeführt. Das Motiv soll offenbar ein Beziehungsstreit sein.