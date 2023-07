Ein Raub der Flammen

Das Autohaus Horn in Landau ist in der Nacht zu Samstag ausgebrannt. Zerstört wurden nicht nur das Gebäude und die Fahrzeuge darin, sondern auch die Autos, die an der Südseite außerhalb standen. Weil das Dach aus Eternitplatten bestand, könnte Asbest freigesetzt worden sein.

Wolken bringen Partylaune

Der Landauer Sommer hat immer etwas von Ausnahmezustand. Drei Tage lang wird in der Innenstadt an allen Ecken und Enden gefeiert. Auch dieses Mal war das Stadtfest ein Publikumsmagnet – wegen der heißen Temperaturen aber nur in den Abendstunden.

Kein Badespaß mit Bargeld

Das Bargeld hat im Trifelsbad in Annweiler ausgedient. Begeistert ist davon nicht jeder. Beate Stephan empfindet das sogar als diskriminierend. Dürfen Kritiker des rein digitalen Bezahlens auf die Rückkehr von Münzen und Scheinen hoffen?

Kind aus Becken gerettet

Das ging noch einmal gut: Ein kleiner Junge konnte im Badepark aus dem Nichtschwimmerbecken gerettet werden. Was genau geschah.

Harte Arbeit bei hochsommerlichen Temperaturen

Waldbrandübungen sind wichtiger denn je. Am Samstag haben viele Feuerwehrler im nördlichen Kreis Germersheim Flammen gelöscht, die es zum Glück nur virtuell gab. Was für ein Fazit sie aus der Übung gezogen haben.