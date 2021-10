Das seit Mittwoch in Waghäusel-Wiesental vermisste Känguru ist wiederaufgetaucht. Die Besitzer konnten am Samstagvormittag ihr Tier wohlbehalten im Gehege feststellen. Wo sich das Känguru in der Zwischenzeit aufgehalten hat und wie es wieder zurückkehrte, ist unklar, berichtet die Polizei.

Das etwa 1,30 Meter große Känguru wurde seit Mittwoch in Waghäusel-Wiesental vermisst. Es lebt auf einem Bauernhof und war plötzlich spurlos verschwunden. Das Tier lebte über zehn Jahre in dem Gehege und hatte bislang nie versucht zu flüchten, wie die Besitzer mitteilten.