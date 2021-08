Der aus dem Tierpark Donnersberg entlaufende Makaken-Affe ist nach wie vor auf freiem Fuß. Zweimal war er zuletzt in Katzenbach gesichtet worden, jedoch stets verschwunden, als Tierparkbetreiber Andreas Spieß anrückte. Am Donnerstag war der „Ausbrecher“ auf Tour gegangen, hatte wohl in der Einzäunung seiner Behausung eine Schwachstelle entdeckt: Ein Doppeldraht sei wahrscheinlich aufgrund eines Herstellungsfehlers nicht richtig verschweißt gewesen, vermutet Spieß.

Das Einfangen des schreckhaften Affen gestalte sich äußerst schwierig. Spieß bittet darum, umgehend unter 0175 3383420 informiert zu werden, wenn das Tier entdeckt wird. „Normalerweise bin ich in 20 Minuten an Ort und Stelle und kann dann handeln“, sagt Spieß. Hektik und Lärm sollten vermieden werden.

