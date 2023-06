Schafe sind Fluchttiere. Was tun sie also bei Gefahr? Genau, sie laufen davon. So geschehen am Donnerstagmorgen im Modenbachtal bei Burrweiler. Weil der Hund einer 60-Jährigen beim Spaziergang die Herde aufgescheucht hat, sind eine Handvoll Schafe ausgebüxt, wie die Polizei mitteilt. Das Problem: Die Wollträger spazierten mitten auf der Straße. Das noch größere Problem: Es waren zu dieser Zeit einige Autofahrer auf der kurvigen Strecke unterwegs, wie Lukas Wingerter von der Polizeiinspektion Edenkoben erzählt. Gemeinsam mit seiner Kollegin Theresa Schmitt war er gegen 8.30 Uhr im tierischen Einsatz. Die Schafe seien zunächst relativ scheu gewesen, sagt Wingerter. „Wir haben dann erst einmal probiert, die Tiere zusammenzutreiben.“ Das hat auch recht flott geklappt. „Wir haben uns dann die Leitpfosten zunutze gemacht und rot-weißes Flatterband gespannt, um die Schafe einzupferchen.“ Mitgeholfen hätten bei der Aktion auch mehrere Autofahrer, die von den flauschigen Spaziergängern ausgebremst wurden. Genervt seien die nicht gewesen, erzählt Wingerter, „sie hatten eher ein Schmunzeln auf den Lippen“. Mittlerweile stehen die Ausreißer wieder auf der Wiese bei ihrer Herde. Denn die Schafhalterin konnte laut Polizei erreicht werden und führte die Tiere unversehrt und sicher wieder zurück ins Gehege.