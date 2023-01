Fragen und Antworten: Wann ist ein Hund gefährlich?

Eine 87 Jahre alte Frau ist am Dienstag in Neuhofen im Rhein-Pfalz-Kreis wahrscheinlich durch Hundebisse getötet worden. Nach derzeitigem Wissensstand handelte es sich um einen tragischen Unfall. Was man tun kann, um gefährliche Situationen zu vermeiden – und wie weit die Verantwortung der Halter geht. Zum Artikel

Wegen Giftschlangen: Haus in Schiffweiler geräumt

Drogen, Waffen, Giftschlangen – damit beschäftigte sich ein Saarländer wohl hobbymäßig. Bis im Herbst die Polizei anrückte. Da machte sich der Mann aus dem Staub und überließ seine Schlangen sich selbst. Irgendwann verkrochen auch die sich. Eine schaffte es bis vor die Haustür. Es folgte ein Großeinsatz und ein Telefonat von der Flucht aus. Zum Artikel

Grundsteuererklärung: Das droht, wenn Sie die Frist verpassen

Die Frist zur Abgabe der Grundsteuererklärung endet zum 31. Januar. Doch noch immer haben viele ihre Erklärung noch nicht eingereicht. Müssen Eigentümer nun mit Strafen rechnen, wenn sie die Frist versäumen? Zum Artikel

Kritik an Ausbaubeiträgen: Stadt entschuldigt sich

Nach heftiger Kritik an den Ausbaubeiträgen für die Sanierung der Weinstraße in Neustadt-Diedesfeld reagiert die Stadt: Baudezernent Bernhard Adams entschuldigt sich für den Zeitpunkt der Zustellung um Weihnachten: „Das wird sich nicht wiederholen.“ Zum Artikel

Viele Renten von Vollverdienern werden kaum reichen

Mehr als ein Drittel der heutigen Vollzeitkräfte steuert auf ein Altersgeld aus der gesetzlichen Rentenkasse zu, das unter 1200 Euro liegt. Zum Artikel

Komplizierte Buchung: Für 14,80 Euro aus der Pfalz nach Frankfurt

Wird in diesem Jahr ein bundesweit gültiges 49-Euro-Ticket eingeführt, kann Bahnfahren viel einfacher werden. Denn, wer jetzt mit Job-Ticket oder Karte ab 60 des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar das VRN-Gebiet verlassen möchte, muss ganz genau wissen, wie die Teilstrecke zum Zielort gebucht werden kann. Bahn-Experte Eckhard Buddruss erklärt, wie Sie mit Ihrer Jahreskarte beispielsweise nach Karlsruhe oder Frankfurt kommen. Zum Artikel