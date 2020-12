In der ersten Nacht der Ausgangssperre in Ludwigshafen ist es in der frühen Samstagnacht laut Polizeipräsidium Rheinpfalz zu keinen besonderen Vorkommnissen gekommen. Wetterbedingt seien ohnehin nur wenige Personen in der Stadt unterwegs gewesen, so das Präsidium. Die nach 0 Uhr angetroffenen Passanten hätten teilweise wohl gar nicht gewusst, dass die Regelung zur Ausgangssperre bereits in Kraft ist. Die Polizei hat es auch deshalb bei mündlichen Verwarnungen bewenden lassen. Die Ausgangssperre in Ludwigshafen gilt von 21 Uhr bis 5 Uhr morgens , seit 0 Uhr am Samstag ist sie in Kraft. Weitere pfälzische Kommunen planen analoge Regelungen.