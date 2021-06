Nach monatelangem Lockdown soll in Ludwigshafen ab Donnerstag die Bundesnotbremse und somit auch die Ausgangssperre nicht mehr gelten.

Der Corona-Inzidenzwert in Ludwigshafen liegt seit Tagen stabil unter der Marke von 100. Deswegen kann ab Donnerstag die Bundesnotbremse gelockert werden. Das Land Rheinland-Pfalz hat am Dienstag angesichts eines landesweit niedrigen Infektionsgeschehens zudem weitere Lockerungen angekündigt. Ludwigshafen muss allerdings noch einen Tag „nachsitzen“, weil hier die Infektionszahlen nur langsam gesunken sind – und der Inzidenzwert an fünf Werktagen in Folge unter 100 liegen muss. An Fronleichnam soll das Corona-Regelwerk nun gelockert werden – wenn die Infektionszahlen so bleiben. Stand Dienstag lag der Wert bei 62,1.