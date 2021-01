In Lothringen ist die nächtliche Ausgangssperre ab sofort auf 18 Uhr vorgezogen. Ab dann darf niemand ohne triftigen Grund draußen sein. Das ist eine neue Maßnahme für besonders stark von Corona betroffene Gebiete in Frankreich. Im Elsass bleibt der Beginn der Ausgangssperre dagegen bis auf Weiteres bei 20 Uhr. Tagsüber kann man derzeit in Frankreich einkaufen, ohne besondere Dokumente bei sich haben zu müssen. Alle Geschäfte haben dort geöffnet.