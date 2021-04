Die Corona-Allgemeinverfügung der Stadt wird verlängert und gilt nun bis zum 25. April. Das hat die Verwaltung am Freitagnachmittag mitgeteilt. Grund ist „die dauerhaft hohe Anzahl von Corona-Neuinfektionen“. Die derzeit bestehenden Bestimmungen bleiben also weiterhin bestehen. Dazu zählt unter anderem die nächtliche Ausgangsbeschränkung von 21 bis 5 Uhr sowie das Verweilverbot in Grünanlagen und auf öffentlichen Plätzen an den Wochenenden. Der gesamte Wortlaut der Allgemeinverfügung ist unter www.ludwigshafen.de zu finden.

Gut 8700 Menschen komplett durchgeimpft

Die Anzahl der Corona-Impfungen in der Stadt ist unterdessen auf mehr als 28.000 gestiegen. Inklusive Einrichtungen wie beispielsweise Seniorenwohnheimen und Krankenhäusern seien bisher insgesamt 28.739 Impfungen (Erst- und Zweitimpfungen) durchgeführt worden, heißt es von der Stadt. Dies entspreche einer Impfquote von 19,8 Prozent. Die Anzahl der Erstimpfungen liegt bei 19.971 (13,8 Prozent). Die Anzahl der Zweitimpfungen beträgt 8768, womit die Quote der durchgeführten Zweitimpfungen laut Verwaltung bei gut sechs Prozent liegt.