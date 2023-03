Die gestiegenen Lebenshaltungskosten haben Auswirkungen auf den Weinverkauf: Im vergangenen Jahr haben die privaten Haushalte in Deutschland über alle Einkaufsstätten hinweg zehn Prozent weniger Wein eingekauft, teilte das Deutsche Weininstitut am Montag in Düsseldorf mit. Dort beginnt am 19. März die Fachmesse ProWein. Dies führte zu einem Umsatzrückgang von 6,5 Prozent. Die außer Haus in Gaststätten oder bei Veranstaltungen konsumierten Mengen sind in diesen Zahlen nicht erfasst.

Außerdem, so heißt es weiter, sei Wein teurer geworden. Bei Erzeugnissen aus Deutschland stieg der Durchschnittspreis im Handel auf 4,18 Euro je Liter. Das ist ein Anstieg um 26 Cent verglichen mit dem Jahr 2021. Darin schlagen sich beispielsweise auch höhere Kosten beim Glas nieder.