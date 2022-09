Am Dienstag und Mittwoch sind laut Landesbetrieb Mobilität (LBM) Speyer Einschränkungen beim Weg von der B9 in die Domstadt sowie nach Otterstadt zu erwarten. Von 6. September, 6 Uhr, bis 7. September, 10 Uhr, ist demnach die B9-Ausfahrt Otterstadt/Speyer-Rinkenbergerhof aus Richtung Ludwigshafen kommend voll gesperrt. „Die restlichen Aus- und Auffahrten sowie Richtungsfahrbahnen bleiben offen“, so der LBM, der die Sperrung mit einer Reparatur begründet. Es gehe um die Beseitigung eines Brandschadens auf dem Ausfädelstreifen, die wegen der verpflichtenden Sicherheitsabstände und der Aushärtezeiten des neuen Fahrbahnbelags nicht unter Verkehr erfolgen dürfe. Als Umleitung wird ein Wenden am Kreuz Speyer empfohlen.