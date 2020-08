Am 4. August sind drei Männer in Frankreich aufgrund eines von der Staatsanwaltschaft erwirkten europäischen Haftbefehls festgenommen worden. Den Männern wird schwerer Landfriedensbruch und gefährliche Körperverletzung im Mai in der Wormser Rheinstraße vorgeworfen. Laut Polizei wurden die Beschuldigten, die der Auslieferung zugestimmt haben, am 13. August nach Deutschland überstellt und am gleichen Tag dem Haftrichter in Offenburg vorgeführt. Seitdem befinden sich die Männer in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten in Untersuchungshaft. Alle Beschuldigten sind zwischen 19 und 20 Jahre alt.

Zudem wurden am 12. August zwölf Durchsuchungsbeschlüsse bei insgesamt zehn Beschuldigten und Zeugen vollstreckt. Durchsucht wurden Wohnungen und Geschäftsräume mit dem Ziel, weitere Beweismittel aufzufinden. Die Ermittlungen dauern an.