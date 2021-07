Am Mittwoch gegen 20.30 Uhr wurde die Polizei über Notruf zu einer Schlägerei zwischen 60- bis 70 Personen im Bereich der Haltestelle Europahalle gerufen. Beim Eintreffen der Polizei flüchtete bereits ein Großteil der beteiligten Personen. Derzeitigen Ermittlungen zufolge soll der Grund für die Auseinandersetzung ein vorausgegangene Körperverletzung gewesen sein, das sich in der Günther-Klotz-Anlage zwischen einem 15-Jährigen und einem diesem flüchtig Bekannten ereignete. In der Folge soll der 15-Jährige einen Verwandten verständigt haben, der daraufhin mit mehreren Freunden zur Europahalle eilte, um den Tatverdächtigen zur Rede zu stellen. Danach soll es zwischen beiden der Gruppen zur körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein, bei der ein 18-Jähriger mit einer Glasflasche und ein 16-Jähriger durch Schläge und Tritte verletzt wurde. Da der 18-Jährige aber keinerlei Interesse an einer Strafverfolgung zeigte und sich noch vor der Befragung durch die Polizei entfernte, ist derzeit nichts über seine Verletzungen bekannt. Der 16-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Bei den Tatverdächtigen soll es sich um drei Heranwachsende gehandelt haben deren Identität weitestgehend feststeht.