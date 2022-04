Der Ausbau der Windkraft an Land soll in den kommenden Jahren deutlich beschleunigt werden – derzeit aber stottert er noch. Im ersten Quartal 2022 nahm die Zahl neu genehmigter Windräder im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ab. Auch die Anzahl der Windräder, die an Land neu in Betrieb gingen, sank nach vorläufigen Zahlen der Fachagentur Windenergie, die der Deutschen Presse-Agentur vorlagen. Der Bundesverband Windenergie sprach von einem gefährlichen Signal und forderte einen „Turbo“ für beschleunigte Verfahren.

Im ersten Quartal wurden bundesweit 204 Windräder genehmigt, die aber noch nicht in Betrieb sind - das waren nach den vorläufigen Zahlen fast 14 Prozent weniger als im Vorjahresquartal. Die meisten Windräder wurden in Niedersachsen (43), Schleswig-Holstein (39) und Hessen (36) genehmigt. Die genehmigte Gesamtleistung sank um 8 Prozent.

Auch weniger Windräder neu in Betrieb genommen

Rückläufig war auch die Zahl der Windräder, die neu in Betrieb genommen wurden. Dies waren von Januar bis Ende März 93 Windräder - 29 Prozent weniger als im Vorjahresquartal. Die Gesamtleistung lag bei 381 Megawatt - das sind 27,5 Prozent weniger. Anlagen könnten aber bis zu vier Wochen, nachdem sie ans Netz gegangen sind, noch nachgemeldet werden, hieß es von der Branche.

Die meisten Windräder kamen im ersten Quartal in Schleswig-Holstein (25), Nordrhein-Westfalen (23) und Brandenburg (21) ans Netz - in Bayern dagegen war es kein einziges. Im Jahr 2021 gingen in Deutschland 484 neue Windenergieanlagen an Land in Betrieb mit einer Leistung von 1,9 Gigawatt (GW).

Erst am vergangenen Mittwoch hatte das Bundeskabinett ein von Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) vorgelegtes umfangreiches Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht, um den Ausbau des Ökostroms aus Wind und Sonne massiv voranzubringen.