Ein Schwan hat in der Westpfalz am Sonntag hartnäckig den Verkehr behindert, und möglicherweise handelt es sich bei ihm um einen Wiederholungstäter. Die Polizei berichtet: Er watschelte am Sonntag über die Landstraße zwischen Kaiserslautern und Mehlingen, bis ihn Beamte und Tierretter zu einem nahen Weiher trieben. Doch von dort aus flog er prompt wieder los, um sich auf der Landstraße nach Enkenbach-Alsenborn niederzulassen. Die wurde dann gesperrt, bis er sich zu einem weiteren Gewässer verzog.

2019: Mittagspause neben Landstraße

Nun argwöhnen die Beamten: Es könnte sich um jenes Federvieh handeln, das sie schon im Januar 2019 auf Trab gehalten hatte. Da hatte es sich ein Schwan ganz in der Nähe neben dem Radweg einer Landstraße bequem gemacht – offenbar für eine Mittagspause, die er nach etwa zehn Minuten beendete, indem er buchstäblich den Abflug machte. Dass sie es jetzt wieder mit demselben Verkehrsstörer zu tun hatten, kann die Polizei zwar nicht mit letzter Sicherheit sagen. Denn das Tier hatte keine Ausweisdokumente, etwa in Form einer Beringung, dabei.

So erklären sich Tierretter sein Verhalten

Aber die räumliche Nähe der jeweiligen Einsatzorte fällt ebenso auf wie die Parallelen im Verhalten des Tieres. Für dessen Benehmen haben die Tierretter auch eine Erklärung: Ihrer Einschätzung nach handelt es sich um einen Schwan, der seine Partnerin verloren hat und der jetzt immer wider auf Tour geht, weil es ihm in seinem Revier-Weiher zu einsam ist.