Der Entwurf für das neue Landesjagdgesetz stößt auf Unmut bei den Jägern. Rote Linien seien mehrfach überschritten worden, teilte der Landesjagdverband Rheinland-Pfalz am Mittwoch mit. Aus Protest gegen das Gesetz ruft der Verband seine 20.000 Mitglieder zu einem Warnstreik auf. Ab sofort und befristet bis zum 31. August würden Jäger deshalb kein bei Unfällen getötetes Wild mehr entsorgen. Dies sei bisher auf freiwilliger Basis erfolgt. Verletzte Wildtiere würde aber wie bisher auch aus Tierschutzgründen erlegt.

Die rheinland-pfälzische Landesregierung will das Landesjagdgesetz aus dem Jahr 2010 grundlegend reformieren. Sie hat dazu einen Gesetzentwurf vorgelegt, der vom Kabinett gebilligt wurde. Er sieht unter anderem weniger Bürokratie, mehr Tierschutz und mehr Freiheiten sowohl für Landwirte als auch für Waldbesitzer vor. Zudem soll das Jagdmanagement mehr auf die Walderneuerung als Folge des Klimawandels ausgerichtet werden, einige Jagdpraktiken sollen aus Gründen des Tierschutzes künftig verboten sein.

Der Präsident des Landesjagdverbands, Dieter Mahr, nannte den Gesetzentwurf „inakzeptabel“. So seien vor allem die deutlichen Einschränkungen des bewährten Reviersystems untragbar. Demnach dürften künftig Grundstückseigentümer neben dem Jagdpächter jagen. „In einer Mietwohnung sitzt auch nicht der Vermieter mit am Küchentisch. Dieser und andere Vorschläge werden dazu führen, dass Jagdreviere zum Nachteil der Landwirtschaft unverpachtbar werden“, sagte Mahr. Zudem müsse es aus Sicht des Verbandes weiterhin einen direkt gewählten Kreisjagdmeister geben. Auch einige weitere Punkte in dem Gesetzentwurf seien für die Jägerinnen und Jäger nicht tragbar.

Der Gesetzentwurf muss erst noch durch den rheinland-pfälzischen Landtag und von den Abgeordneten verabschiedet werden, bevor er in Kraft treten kann. Zunächst stehen weitere Anhörungen von Verbänden und betroffenen Institutionen an.

