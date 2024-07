Die Antifa in Landau hat Straßenschilder überklebt, derweil eine Bürgerinitiative in der Stadt noch um Unterschriften gegen eine Umbenennung wirbt. Deren Ziel ist ein Bürgerentscheid, der den Ratsbeschluss von Ende April zur Umbenennung Kohl-Larsen-Straße, Hans-Stempel-Straße und Hindenburgstraße aushebeln könnte. Die Namensgeber stehen in Zusammenhang mit der Nazi-Diktatur. Das Offene Antifaschistische Treffen Landau hat beispielsweise die afrikanische Unabhängigkeitskämpferin Bibi Titi Mohammed ausgewählt. Die Bürgerinititative verurteilte die „öffentliche Provokation“. Sie habe knapp 1700 der 2681 benötigten Unterschriften für einen Bürgerentscheid.

