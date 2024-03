Aktuell kommt es in diversen Sozialen Netzwerken zu massiven Problemen. Laut dem Portal allesstörungen.de wurden seit 16.16 Uhr rund 10.000 Störungen in den Portalen Facebook und Instagram gemeldet. Hauptsächlich sollen die Nutzer bei Facebook demnach ausgeloggt worden sein und können sich nun nicht mehr in ihrem Konto einloggen. Bei Instagram wird der Feed nicht mehr geladen. Wie aus dem Portal Netzwelt zu entnehmen ist, handelt es sich wohl um ein bundesweites Problem.

Der Messenger-Dienst WhatsApp sei laut der Internetportale aktuell nicht von der Störung betroffen.

Wir berichten weiter.