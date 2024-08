Einen 27 Jahre alten Mann, der als Strafgefangener aus dem Pfalzklinikum im südpfälzischen Klingenmünster entwichen war, hat die Bundespolizei am Montag in einem Zug in Ludwigshafen festgenommen. Wie die Kaiserslauterer Bundespolizeiinspektion berichtet, war der Mann nach seinem Freigang nicht rechtzeitig in die Klinik zurückgekehrt und wurde deshalb am Tag zuvor zur Fahndung ausgeschrieben. Am Montag habe die Bundespolizei dann einen Hinweis erhalten, dass der Mann in einem Zug von Mainz nach Ludwigshafen sitze. Dort sei er um 9 Uhr im Ludwigshafener Hauptbahnhof angetroffen worden. Er wurde an eine Streife der Ludwigshafener Polizeiinspektion übergeben, die ihn zurück ins Pfalzklinikum brachte.