In Frankenthal wird seit fast zwei Wochen ein 61 Jahre alter Mann vermisst. Wie die Polizei mitteilt, hat der aus Birkenheide kommende Gesuchte am Mittwoch, dem 24. Juli kurz nach 10 Uhr das Krankenhaus in Frankenthal verlassen und ist seitdem nicht mehr aufgetaucht. Die Polizei wendet sich an die Öffentlichkeit, nachdem die bisherige Suche keinen Erfolg hatte; sie schließt nicht aus, dass der Mann hilflos ist.

Beschrieben wird der Vermisste so: Etwa 1,74 Meter groß, dunkle Haare. Beim Verlassen des Krankenhauses trug er ein schwarzes T-Shirt und eine dunkle Jogginghose. Die Polizei hat ein Foto des Mannes veröffentlicht. Wer ihn antrifft, solle ihn im Auge behalten und die Kriminalpolizei Ludwigshafen verständigen: Telefon 0621/963-2773.