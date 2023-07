Alexander Zverev hat in Wimbledon den Einzug ins Achtelfinale verpasst. Der Tennis-Olympiasieger verlor am Samstagabend beim Rasen-Klassiker gegen den Italiener Matteo Berrettini mit 3:6, 6:7 (4:7), 6:7 (5:7) und schied in der dritten Runde aus. Zverev hat damit in Wimbledon weiter die schlechteste Bilanz aller vier Grand-Slam-Turniere. Noch nie ist er in London über das Achtelfinale hinausgekommen.