Das Bauprojekt „Green Living“ in Albersweiler am Fuße der markanten Freiheitsstatue nimmt immer bizarrere Züge an. Einst als Verheißung der ersten Gated Community in der Pfalz gestartet, stellte sich bald heraus, dass an der Sache so einiges fragwürdig ist. Mittlerweile sind Polizei und Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Doch dort wird munter weiter gebaut. Die RHEINPFALZ war vor Ort. Die Geschichte um das Bauprojekt und die undurchsichtigen Geschäfte dahinter, taugen zum Wirtschaftskrimi.

Mehr zum Thema lesen Sie hier