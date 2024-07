Ein letzter Tusch folgte am Wochenende, nun hat eine weitere Gaststätte in der Südpfalz geschlossen. Und bei dieser handelt es sich um einen überregional bekannten Gastronomiebetrieb: Das s’Reiwerle in Annweiler ist Geschichte. Bekannt ist die Gaststätte vor allem wegen des Betreibers: Tobias Fink. Dieser ist nicht nur in der Querdenker-Szene gut vernetzt, er pflegt auch gute Kontakte zu Rechtsextremisten.

