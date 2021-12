++CDU-Mitglieder wollen Merz als Vorsitzenden++Was sich 2022 ändert++Geringes Risiko für Kinder durch Impfung

Corona-Impfung: Geringes Risiko für Kinder von fünf bis elf Jahren

Fragen und Antworten: Einen Tag nach dem Start der Kinderimpfungen in Rheinland-Pfalz berichtet Stiko-Mitglied Fred Zepp von neuen Studien aus den USA über mögliche Nebenwirkungen. Was Virologen über Omikron wissen und warum Schüler in den Ferien in Bus und Bahn aufpassen müssen. Zum Artikel

Südpfälzer Kommunen verbieten Kundgebungen vorsorglich

Die Aufregung war groß: Am Montag haben sich in einigen Orten in der Südpfalz Menschen zu illegalen Kundgebungen gegen die Corona-Regeln versammelt. Nun reagieren die Kommunen: Sie verbieten die Kundgebungen vorab. Im Netz sind weitere Versammlungen angekündigt. Zum Artikel

ÖPNV: 3G-Regel gilt für Schüler in den Weihnachtsferien

Mit Beginn der Weihnachtsferien benötigen Schülerinnen und Schüler den Nachweis, genesen, geimpft oder getestet (3G) zu sein, um den (Öffentlichen Personennahverkehr) ÖPNV nutzen zu dürfen. Zum Artikel

Geldsegen durch Biontech: Warum die Gewerbesteuer kein Garant für Reichtum ist

Durch den Erfolg des Corona-Impfstoffherstellers Biontech kann sich die Stadt Mainz über einen unerwarteten Geldsegen freuen. Die Gewerbesteuer, die Unternehmen zahlen müssen, ist aber nicht immer ein Garant für große Gewinne von Gemeinden, wie Beispiele aus der Pfalz zeigen. Zum Artikel

Ausgeschilderte Waldwege sollen Mountainbiker auf Spur bringen

Es ist ein emotionales Thema, bei dem gegensätzliche Vorstellungen aufeinander prallen: Mountainbike fahren im Wald. Nun gibt es eine bemerkenswerte Idee: Das Radsport-Team Pfälzerland hat acht Mountainbike-Strecken erarbeitet, die mit Stadt und weiteren Verantwortlichen auf Machbarkeit geprüft werden. Zum Artikel

CDU-Mitglieder wollen Friedrich Merz als neuen Parteivorsitzenden

Der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz soll nach dem Willen der CDU-Mitglieder neuer Parteivorsitzender werden. Zum Artikel

Von der Pfandpflicht bis zum Plastiktütenverbot: Das ändert sich 2022

Ein neues Jahr, eine neue Regierung – und viele neue Regelungen von Porto bis Plastiktüten. Der Mindestlohn wird erhöht, Verträge im Internet sollen leichter gekündigt werden können und die CO2-Steuer steigt – im Jahr 2022 kommen auf die Bürgerinnen und Bürger viele Änderungen zu. Zum Artikel

Gericht stuft Corona-Testpflicht an Schulen als rechtmäßig ein

Das Verwaltungsgericht Koblenz hat die coronabedingte Testpflicht an den Schulen in Rheinland-Pfalz als zulässig eingestuft. Zum Artikel

Corona-Kontrolltag: Wie die Pfalz-Bilanz der Polizei ausfällt

Beim großen Corona-Kontrolltag am Donnerstag hat die Polizei in der Pfalz nach eigenen Angaben 2281 Menschen überprüft und so 98 Verstöße gegen die Corona-Vorschriften entdeckt. Zum Artikel

Lichterfahrt: Landwirte sammeln fast 10.000 Euro

Knapp 10.000 Euro hat die diesjährige „Ein-Funken-Hoffnung-Tour“ der Landwirte der Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt bisher eingebracht. Am Samstag, 18. Dezember, starten die Traktoren am Freimersheimer Sportplatz noch einmal mit Musik und Weihnachtsbeleuchtung zugunsten der Lebenshilfe. Zum Artikel