Endgültiges Aus für den Weinstraßen-​Erlebnistag?

Den Weinstraßen-Erlebnistag wird es in seiner bisherigen Form nicht mehr geben. Zum Artikel

Farmen schließen: Bald kein Pfälzer Straußenfleisch mehr

Seit rund 20 Jahren werden in der Pfalz Strauße gezüchtet. Doch damit ist Schluss! Nach der Straußenfarm in Rülzheim hat nun auch die in der Südwestpfalz angekündigt, zum Jahresende die Pforten zu schließen. Zum Artikel

FCK: Kleinsorge zurück nach Meppen

Marius Kleinsorge verlässt den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern. Zum Artikel

Polizistenmord: „Do muschde, do haschde, do dädschde“

„10.000 Seiten auf Saarländisch“, hatte der Vorsitzende Richter die Akten zu Prozessbeginn geschätzt. Auch in der Verhandlung wird meistens Saarländisch gesprochen. Warum das nicht bedeutet, dass sich alle duzen. Zum Artikel

Vierte Dosis oder nicht?

Der Bundesgesundheitsminister rät dazu, einige Fachleute winken ab. Brauchen gesunde Erwachsene derzeit einen zweiten Corona-Booster? Zum Artikel

Wie lassen sich Strom- und Gassperren verhindern?

Kein warmes Wasser, kein Licht in der Wohnung – und im Winter bleibt die Heizung kalt: Das droht Verbrauchern, die ihre Gas- und Stromrechnung nicht mehr bezahlen können. Zum Artikel

Landaus künftiger Oberbürgermeister Geißler im Interview

Dominik Geißler wird im Januar neuer Oberbürgermeister in Landau. Der Sohn seines prominenten Vaters Heiner hat im Wahlkampf mit vielen Leuten gesprochen. Was davon nimmt er mit? Zum Artikel

Störung: Pfälzer Hauptbahnstrecke kurzzeitig lahmgelegt

Ein Defekt an einer Oberleitung im Mannheimer Hauptbahnhof hat am Dienstag zu größeren Ausfällen und Verspätungen im Bahnverkehr geführt. Zum Artikel

Schockanrufe: Skrupelloses Spiel mit der Angst

Mit Schockanrufen überrumpeln Betrüger immer wieder vor allem ältere Menschen. Wie es sich anfühlt, so einen Anruf zu bekommen, berichtet Ingrid Belgern aus Bad Dürkheim. Zum Artikel