Wie entdecke ich einen Luchs?

300 Jahre lang gab es sie im Pfälzerwald nicht mehr – jetzt kann man sie mit viel Glück bei einer Wanderung mit dem Experten Moritz Klose entdecken: Luchse. Rebecca Singer hat mit ihm darüber gesprochen, ob es gefährlich werden kann, wenn sich Mensch und Raubkatze begegnen. Und wie das Pinselohr auf Wölfe reagiert. Zum Artikel

Wolfsverdacht: Totes Schaf doch von Luchs gerissen?

Die Fotofalle, die am Sonntag nach dem Schafsriss im Diemersteiner Tal in Frankenstein aufgebaut worden war, hat ein erstes Bild geliefert: Luchskuder Alfi ist darauf zu sehen, wie das Koordinationszentrum für Luchs und Wolf mitteilt. Zum Artikel

Erdbeben in der Türkei und Syrien: Über 10.000 Tote

Die bisherige Bilanz des schweren Erdbebens in der Türkei und Syrien: Mehr als 10.000 Menschen ums Leben gekommen. Fast 50.000 Menschen wurden verletzt. Angesichts vieler Verschütteter wird die Zahl der Todesopfer vermutlich noch steigen. Der türkische Oppositionsführer Kilicdaroglu wirft Präsident Erdogan Versagen vor. Zum Liveblog

Kompanie (nicht ganz so früh) antreten!

Ein Pfälzer Bundeswehr-Regiment lässt Rekruten später mit dem Dienst beginnen, um die Abbruchquote zu verringern. Zum Artikel

Wetter: Keine guten Aussichten für Fasnachtsumzüge

Der Januar war mit einer Durchschnittstemperatur von 5,3 Grad in der Vorderpfalz und 2,5 Grad in der Nordpfalz zu mild. Während der Februar derzeit noch Frühlingsgefühle weckt, sieht Christian Müller vom Wetterbüro „Klima-Palatina“ in Maikammer für die Fasnachtsumzüge eher schwarz. Zum Artikel

FCK: Aus für den Sicherheitsblock auf dem Betzenberg

So sollen stattdessen die Fanblöcke voneinander getrennt werden. Zum Artikel

Ermittler: Putin hatte aktive Rolle bei Abschuss von Flug MH17

Der russische Präsident Wladimir Putin spielte nach Erkenntnissen internationaler Ermittler eine aktive Rolle beim Abschuss des Passagierflugzeuges MH17 im Juli 2014 über der Ostukraine. Das geht aus abgehörten Telefongesprächen hervor, wie das Ermittlerteam am Mittwoch in Den Haag mitteilte. Zum Artikel

Käufer im Verkaufspoker um Flughafen bleibt vorsichtig

Die geplante Veräußerung des Airports Hahn an einen russischen Investor ist vorerst blockiert. Was sagt die mitbietende Konkurrenz? Zum Artikel

Schutz vor Betrügern: So machen Sie Ihr Heimnetzwerk sicher

Den Router vor Hackern schützen? Das klingt nach viel Arbeit. Dabei ist es simpel, dem Gerät einen Basisschutz zu verpassen: Schon sieben einfache Maßnahmen helfen. Zum Artikel

Burg Neuscharfeneck: Erste Besucheröffnung für 2025 geplant

Seit Herbst 2019 ist Burg Neuscharfeneck bei Dernbach aus Sicherheitsgründen gesperrt. Nachdem Bund und Land mittlerweile Fördermittel genehmigt haben, sollen im Frühjahr die Sanierungsarbeiten beginnen. Doch zuvor gehört die Ruine erst einmal den Archäologen. Für deren Grabungen steht jetzt der Termin fest. Zum Artikel