Auch die Stadt Speyer hat eine für Montag geplante Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen „zum Schutz der Bevölkerung“ verboten. Das teilte die Stadt am Samstag mit.

„Die nicht-angemeldeten Versammlungen stellen in der aktuellen Situation ein unnötiges Sicherheitsrisiko für die Bevölkerung dar, insbesondere, weil sich die Teilnehmenden an keinerlei Corona-Schutzmaßnahmen halten. Wie auch schon die Stadt Landau und die Landkreise Germersheim und Südliche Weinstraße, haben wir uns daher entschieden, den in den sozialen Medien bereits fleißig beworbenen Spaziergang am kommenden Montag mittels einer Allgemeinverfügung zu untersagen“, erklärt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler in einer Mitteilung.

Bereits am vergangenen Montag demonstrierten ungefähr 300 Menschen am Speyerer Dom gegen die Corona-Vorschriften.