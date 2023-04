Die Bahn bietet sich zur Bundesgartenschau-Anreise aus der Pfalz an. Und das auch, weil der einzige Parkplatz bis zu 9,50 Euro kostet und etwa zwei Kilometer vom Gelände entfernt liegt. Wer darauf keine Lust hat, kann auf die öffentlichen Verkehrsmittel zurückgreifen. Dafür spricht auch, dass die Ein- und Zweitagestickets für die Bundesgartenschau an den Besuchstagen als Fahrkarte im kompletten Bereich des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) gelten – und damit auch in der ganzen Pfalz. Von welchen Städten aus mindestens stündlich eine direkte Zugverbindung zum Mannheimer Hbf besteht, finden Sie hier.