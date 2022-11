Glück im Unglück hatte ein 27 Jahre alter Autofahrer am Freitagnachmittag auf der Kreisstraße 16 zwischen Wachenheim und Lindenberg. Wie die Polizei berichtet, kam der Fahrer um 17.41 Uhr mit seinem Auto in Richtung Wachenheim fahrend nach links von der Straße ab, fuhr einen Abhang hinunter und gegen einen Baum. Er wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. An seinem Auto entstand Totalschaden. Die Polizei hat eine Vermutung hinsichtlich der Unfallursache: Die Reifen des Autos seien stark abgefahren gewesen; möglicherweise habe es deshalb in der Kurve den Halt auf der Straße verloren.