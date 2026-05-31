Zwei hilflose junge Greifvögel, die in der Laumersheimer Straße in Weisenheim am Sand zeitweise auf die Fahrbahn liefen, haben Passanten am Samstagmorgen gegen 9.40 Uhr der Polizei gemeldet. Laut Bericht schickten Feuerwehr und Polizei Kräfte in die Laumersheimer Straße, um die Tiere und den Verkehr zu sichern. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, befanden sich die Nestlinge bereits wieder auf dem Gehweg, der Verkehr wurde verlangsamt. Die Beamten informierten einen Experten der Greifvogelstation Haßloch, der sich der Tiere annahm. Bei den Jungvögeln handelte es sich um zwei Turmfalken, die aus ihrem Nest an einem Wohnhaus gefallen waren. Dabei hatten sich die Vögel zum Glück nur leicht verletzt. Die Jungtiere werden nun in der Greifvogelstation in Haßloch aufgepäppelt, bis sie wieder in die Natur entlassen werden können.