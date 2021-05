Einen tierischen Rettungseinsatz gab es für die Polizei am Samstagmittag in Edenkoben. Wie die Beamten berichten, wurde ihnen gegen 11.30 Uhr ein aus dem Nest gefallenes Küken einer Waldohreule im Bereich der Alla-Hopp-Anlage gemeldet. Als die Polizisten eintrafen, hatte sich das Küken in einem Busch nahe des Kinderspielplatzes versteckt. Dort konnten die Beamten den jungen Vogel einfangen und brachten in eine nahegelegene Greifvogelauffangstation. Laut Bericht ist das Tier wohlauf und kann sich nun mit seinem Geschwisterchen, welches zwei Tage zuvor durch eine Streife ebenfalls zur Auffangstation gebracht wurde, erholen.