Es gibt Interessenten für sportlichen Nachlass von Horst Eckel, der im Dezember 2021 als letzter Spieler der Mannschaft gestorben ist, die 1954 in Bern Fußball-Weltmeister wurde. Das bestätigt Auktionator Wolfgang Fuhr auf RHEINPFALZ-Nachfrage. „Wir haben mehrere Anfragen, auch zur Gesamtsammlung“, sagt er. Ob sich einer davon aber entschließt, bei der Auktion am 9. November mitzubieten, könne er noch nicht abschätzen. „Das entscheidet sich in den letzten 24 Stunden vor der Auktion“, sagt Fuhr.

Ende September hatte Eckels Tochter Dagmar angekündigt, die aus etwa 500 Einzelstücken bestehende Sammlung aus dem Nachlass ihres Vaters zu verkaufen, um mit dem Erlös die finanziell aufwendige Pflege ihrer Mutter stemmen zu können. Das Startgebot für das Konvolut, zu dem etwa das WM-Trikot Eckels oder dessen goldene Siegermedaille von 1954 zählen, liegt bei 280.000 Euro.

Wer die Interessenten sind, sagt Auktionator Fuhr indes nicht. Nach RHEINPFALZ-Informationen zählt etwa der Sportbund Pfalz nicht dazu. Sollte sich kein Abnehmer für die Sammlung finden, kommen die Exponate am 19. November als Einzelstücke unter den Hammer.

Was der Auktionator noch über die geplante Versteigerung sagt, lesen Sie hier.