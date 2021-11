In der Nacht von Freitag ab 22 Uhr bis Samstag, 4 Uhr, sind beide Fahrspuren der Augustaanlage stadtauswärts gesperrt. Die repräsentative Meile wird zu einer fahrradfreundlicheren Straße umgebaut. In dieser Zeit werden nach Angaben der Stadt Leerrohre für die künftige Ampelanlage verlegt. Eine Umleitungsstrecke über die Otto-Beck-Straße und die Seckenheimer Straße führe die Verkehrsteilnehmenden in Richtung Wilhelm-Varnholt-Allee, heißt es. Die Fahrspuren stadteinwärts sind nicht betroffen.