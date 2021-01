In der Karlsruher Nordstadt ist am Samstagabend ein Wohnwagen in der Mainestraße in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei berichtet, war das Feuer offenbar gegen 19.50 Uhr ausgebrochen und hatte sich dann auf vier Überseecontainer ausgebreitet, die sich auf dem Nachbargrundstück befanden. Da jeweils zwei Container übereinander standen, mussten zwei Container für die Löscharbeiten zunächst mit einem Kran heruntergehoben werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa eine Million Euro geschätzt. Laut Polizei befanden sich in den Containern unter anderem Maschinenteile, die durch das Feuer zerstört wurden. Verletzt wurde niemand. Warum der Wohnwagen in Brand geriet, ist nach Angaben der Polizei noch unklar.