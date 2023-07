„Wir brauchen Frauen und Männer aus anderen Ländern, die bei uns mitanpacken“, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Sonntag vor rund 7000 Mitarbeitern des dm-Drogeriemarkt-Konzerns.

Scholz warb für eine Zuwanderung und sprach vom vielleicht „modernsten Arbeitskräftezuwanderungsgesetz der Welt“, das gerade in Deutschland auf den Weg gebracht werde. Der Kanzler betonte in seiner Rede zudem, wie wichtig die Rolle des Einzelhandels in Deutschland sei. Mit Blick auf die Corona-Pandemie sagte Scholz zu den Mitarbeitenden der Drogeriemarktkette: „Ihr Dasein und Ihre Verlässlichkeit haben unsere Gesellschaft zusammengehalten.“ Der Einzelhandel gebe der Gesellschaft viel Sicherheit.

Scholz folgt Einladung des dm-Gründer-Sohns

Scholz war der Einladung von Christoph Werner, dem Sohn des 2022 verstorbenen Firmengründers Götz Werner, nach Karlsruhe gefolgt. Anlass war das Jubiläum „50 Jahre dm“, das in der Messehalle begangen wurde. Das 1973 gegründete Unternehmen mit Sitz in Karlsruhe befindet sich seit Jahren auf Erfolgskurs.

Im Geschäftsjahr 2021/22 (30. September 2022) erwirtschaftete dm Deutschland 9,92 Milliarden Euro Umsatz. Bei dm in Deutschland arbeiten aktuell rund 46.000 Menschen.