Das Geheimnis ist gelüftet: Der 1. FC Kaiserslautern eröffnet die Zweitliga-Saison 2022/23. Am 15. Juli, einem Freitag, treffen die Roten Teufel ab 20.30 Uhr auf Hannover 96. Das geht aus dem Spielplan hervor, den die Deutsche Fußball-Liga an diesem Freitag um 12 Uhr veröffentlicht hat. Die erste Auswärtspartie führt den FCK zu Holstein Kiel. Anfang Oktober (7. bis 9.) gastiert die Elf von Trainer Dirk Schuster beim Hamburger SV. Anfang November (8. bis 10.) steht das Derby gegen den Karlsruher SC auf der Agenda. Eine Woche danach endet die Hinserie mit der Auswärtspartie bei Fortuna Düsseldorf. Es folgt eine zweimonatige WM-Pause. Am letzten Januar-Wochenende 2023 startet die Rückserie.