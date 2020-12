Die Mannschaft des Drittliga-15. 1. FC Kaiserslautern ist im knapp einwöchigen Weihnachtsurlaub. Am 27. Dezember steht gemäß den DFB-Vorgaben die erste Corona-Testreihe an. Am 28. Dezember gibt es kontaktloses Kleingruppentraining, einen Leistungstest und eine weitere Corona-Testreihe. Gemäß den Vorgaben dürfen Profiteams erst nach zwei negativen Corona-Testungen nach den freien Weihnachtstagen wieder das Mannschaftstraining in vollem Umfang aufnehmen. Das ist beim FCK für den 29. Dezember geplant. Wiederauftakt für die Lauterer in der Punktrunde ist am 9. Januar (14 Uhr) daheim gegen Viktoria Köln.