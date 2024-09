Bernhard Trares wird neuer Trainer des Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim und damit Nachfolger des am Dienstag freigestellten Marco Antwerpen. Der 59-Jährige hatte die Waldhöfer bereits von 2018 bis 2020 trainiert und die Nordbadener 2019 in die Dritte Liga geführt. Waldhof Mannheim steht nach nur zwei Punkten in fünf Spielen auf dem letzten Platz der Dritten Liga.

Trares war übrigens schon einmal Nachfolger des entlassenen Antwerpen: im Herbst 2021 beim damaligen Zweitligisten Würzburger Kickers – im April wurde er seines Amtes wieder enthoben. Seine letzte Station war die als Co-Trainer von Bruno Labbadia beim Bundesligisten VfB Stuttgart, die im April 2023 endete.