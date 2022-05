Die Helden des 1. FC Kaiserslautern sind heimgekehrt – und nun sollen sie bejubelt werden. Ab 15 Uhr steigen auf dem Stiftsplatz in Kaiserslautern die Feierlichkeiten zum Aufstieg in die Zweite Liga. Ab 18.30 Uhr wird die Belegschaft der Roten Teufel in einem rund einstündigen, von RPR1 moderierten Programm präsentiert. Bereits um 17.30 Uhr wird der Kaiserslauterer Oberbürgermeister Klaus Weichel im angrenzenden SAKS-Hotel der Mannschaft anlässlich eines nicht-öffentlichen Empfangs gratulieren. Offiziell soll die Veranstaltung um 23 Uhr enden.

