Russlands Präsident Wladimir Putin hat die aufständischen Wagner-Söldner als „Verräter“ gebrandmarkt, die „unweigerlich bestraft“ würden. Der Aufstand der Söldner-Truppe sei eine „tödliche Bedrohung“ für Russland, sagte der Kreml-Chef am Samstag in einer Ansprache an die Nation. Er rief die Russen zur „Einigkeit“ auf und betonte, er werde einen Bürgerkrieg in Russland nicht zulassen.

Den Aufstand der Wagner-Söldner gegen die russische Militärführung geißelte Putin als „Dolchstoß in den Rücken“ Russlands. Dem Chef der Söldner-Truppe, Jewgeni Prigoschin, warf Putin vor, wegen „übermäßigem Ehrgeiz“ sein Land „verraten“ zu haben.

Der Wagner-Chef, ein langjähriger Vertrauter Putins, hatte am Freitag zum Aufstand gegen die Armeeführung in Moskau aufgerufen und war nach eigenen Angaben mit seinen Söldnern von der Ukraine aus in Russland einmarschiert. Nach Prigoschins Worten befanden sich die Wagner-Söldner am Samstag in der südrussischen Stadt Rostow am Don, wo sie die Kontrolle über die dortigen Militäreinrichtungen, darunter ein Flugplatz, übernommen hätten.

Putin räumte nun ein, dass die Lage in Rostow „schwierig“ sei. De facto seien die zivile und militärische Verwaltung in der Stadt „blockiert“. Es würden Maßnahmen ergriffen, um die Lage in Rostow zu „stabilisieren“. In der Stadt befindet sich das Hauptquartier der russischen Armee für die Offensive in der Ukraine.