Die SPD-Fraktion im Bundestag feiert die neuen Abgeodneten in Berlin und postet dazu am Mittwoch ein Gruppenbild bei Twitter. Auffällig an dem Foto ist: Außer Karl Lauterbach trägt keiner der 206 dicht gedrängten Abgeordneten einen Mund-Nasen-Schutz. Das bringt der SPD viel Kritik bei den Twitter-Nutzern ein.

Für viele steht das Bild symbolisch für die große Sorglosigkeit, die noch immer während der Coronapandemie herrscht. Gerade die Politik müsse hier mit gutem Beispiel vorangehen und sich achtsam zeigen, schreiben die Nutzer. Andere verspotten den Gesundheitsexperten Lauterbach; er sei übervorsichtig.

Die SPD-Fraktion mit ihrem frisch gewählten Vorsitzenden Rolf #Mützenich.



Wir sind jünger, ostdeutscher und diverser. Wir sind bestens aufgestellt für Euch im Bundestag! pic.twitter.com/qAMzIiHbhI — SPD-Fraktion im Bundestag (@spdbt) September 29, 2021

In einer Sendung der Bild-Zeitung hat Lauterbach sich nun selbst zu Wort gemeldet und verteidigt das Bild: Das Foto sei nur eine Momentaufnahme, alle Abgeordneten seien „geimpft und getestet“, es habe zu keinem Zeitpunkt ein Gesundheitsrisiko bestanden.

In den Gebäuden des Deutschen Bundestages ist allerdings eine medizinische Maske zu tragen, heißt es auf der Homepage des Bundestages selbst: Die Maskenpflicht betrifft „alle Räume, einschließlich des Plenarsaals, der Sitzungssäle und Besprechungsräume, sowie für alle Verkehrsflächen und Aufzugsanlagen der Gebäude“.

Zwar keine Rockband. Aber immerhin voller Ideen, wie die 4. Welle so flach wie möglich über Deutschland spülen könnte. pic.twitter.com/6cZunAs0QA — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) September 30, 2021

Der SPD-Gesundheitsexperte traf sich kurz darauf mit dem Virologen Christian Drosten, um mit ihm die Gefahren der beginnenden „vierten Welle“ zu besprechen, und postete am Donnerstagabend ein Selfie – diesmal ohne Maske und dem Text: „Zwar keine Rockband. Aber immerhin voller Ideen, wie die 4. Welle so flach wie möglich über Deutschland spülen könnte.“

Das Foto erinnert an das virale Bild des Treffens von FDP und Grünen, das vor zwei Tagen in den sozialen Netzwerken für Erheiterung sorgte.