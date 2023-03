Die einen nutzen den Frühjahrsputz, um Sachen auszusortieren und das Haus aufzuräumen. Melanie Wingerter aus dem südpfälzischen Offenbach hat sich so organisiert, dass das Ordnunghalten ein Selbstläufer ist. Die zweifache Familienmutter hat dabei eine Leidenschaft entdeckt, weshalb sie als Ordnungscoach in fremden Kleiderschränken, Arbeitszimmer und Co. mit anpackt. Mehr zum Thema lesen Sie hier.