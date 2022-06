Im April hat die Speyerer Tafel einen Aufnahmestopp für Neukunden verhängt, weil nach vielen Zugängen die Kapazitäten erschöpft waren. Das hat vielen wegen der hohen Inflation bedürftig Gewordenen Probleme bereitet. Jetzt kündigt die Tafel auf Anfrage an, dass sie ab Mitte August wieder neue Kunden aufnehmen kann. Derzeit sei sie mit rund 100 versorgten Haushalten an jedem der drei wöchentlichen Öffnungstage in der Seekatzstraße am Limit, so Caroline Diven, Geschäftsführerin des Rotkreuz-Kreisverbands (DRK) als Tafel-Träger. „Vor dem Ukraine-Krieg waren es durchschnittlich nur 50 Haushalte pro Ausgabetag.“

Um dauerhaft mehr Lebensmittel auszugeben, seien die Spenden zu wenig und zu unregelmäßig. „Privatspenden haben nachgelassen, die Supermärkte sind gleich geblieben. Noch sind ausreichend Spenden für unseren momentanen Kundenstamm da“, erklärt Diven. Eine große Hilfe sei der neue Rewe-Markt in der Schifferstadter Straße, der als Spender dazugekommen sei.

Das DRK habe auch schon Kontakt zum Rhein-Pfalz-Kreis aufgenommen, um Hilfsmöglichkeiten zu prüfen, weil immer mehr Tafel-Kunden in Speyer aus dessen Gemeinden kämen. Die Anzahl der zugelassenen Kunden durch kleinere Portionen zu erweitern, wie kürzlich von Sozialberatern des Diakonischen Werks in Speyer vorgeschlagen, sei nicht möglich, so Diven: „Wir haben die Portionen schon verkleinert.“

Aufnahmestopps der Tafel gibt es derzeit auch in anderen pfälzischen Städten, unter anderem in Frankenthal.